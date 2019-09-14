للمرة الأولى... "سوخوي سوبرجيت" تحط في تركيا

تنطلق في 17 سبتمبر/أيلول في تركيا فعاليات "تكنوفيست إسطنبول"، مهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء.

واستعدت روسيا للمشاركة فيه بعدد من الطائرات من بينها طائرة الركاب الجديدة "سوخوي سوبرجيت".

وصرح مسؤول إعلامي في شركة طائرات سوخوي المدنية لوسائل الإعلام بأن الطائرة التي تستعد للمشاركة في "تكنوفيست إسطنبول" استخدمتها شركات طيران أوروبية خلال ثلاثة أعوام تقريبا.

ومن الممكن أن تصل طائرات روسية حديثة أخرى كطائرة الركاب "إم إس-21" ومقاتلة "سو-35" إلى تركيا للمشاركة في مهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء، حسب مصادر إعلامية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجه الدعوة إلى الشعب الروسي والرئيس بوتين لحضور هذا المهرجان. ووجه أردوغان دعوته في حفل افتتاح معرض الطيران "ماكس 2019" في ريف موسكو قبل أن يتفقد ما عرضته روسيا من طائرات في هذا المعرض.