ليست روسيا... صحيفة صينية تكشف عن الدولة القادرة على تدمير الأسطول الأمريكي

نشرت وكالة "Sohu" الصينية مقالة كشفت فيها عن الدولة القادرة الآن على التغلب وتدمير أسطول الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير المقالة إلى أن الولايات المتحدة قامت، لفترة طويلة، بشراء العديد من الدول لكي يظهروا لها الطاعة ولا يشكلوا خطرا عليها. "ومثال على ذلك، دولة إسرائيل، والتي تستطيع الولايات المتحدة من خلالها التأثير في الشرق الأوسط، وفي مقابل ذلك، تقوم أمريكا بتزويدها بقوة عسكرية (معدات وأسلحة) ضخمة".

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية ضخمة لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لأن طوكيو تكبدت خسائر فادحة.

وتابعت الصحيفة، أن سبب دعم الولايات المتحدة لهذه البلدان هو السماح لها بالتحكم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من كل ذلك، استطاعت اليابان انتهاك الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وقامت ببناء سبع حاملات طائرات. ولكن من الناحية الرسمية، لم تقم بتصنيفها كحاملات طائرات، على الرغم من أن تصميمها الداخلي يتوافق تماما مع تصميم حاملات الطائرات.

ووفقا لذلك، فإن اليابان، في حال أرادت ذلك، يمكنها التغلب على الأسطول الأمريكي الذي يضم 11 حاملة للطائرات.

واعتبرت الصحيفة أن واشنطن لا ترى هذا الخطر، أو ببساطة تبتعد تدريجيا عن طوكيو، التي اكتسبت الآن زخما وقوة عسكرية خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة.