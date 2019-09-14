المبعوث الأمريكي بالسعودية: الهجمات على منشأتين نفطيتين بالمملكة "غير مقبولة"

العالم انسخ الرابط 0 1

تابعنا عبر

المبعوث الأمريكي بالسعودية: الهجمات على منشأتين نفطيتين بالمملكة "غير مقبولة"

يتبع...