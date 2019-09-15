نتنياهو: سنفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعيّة التي عقدت في غور الأردن، تعهداته بإحلال السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية.

وتعهد نتنياهو بضم "مناطق أخرى ضرورية لأمننا ولضمان تراثنا"، في إشارة على الأرجح، إلى أماكن دينية في الضفة الغربية، موضحا أنها ستطرح في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي قال نتنياهو إنها "ستطرح قريبًا جدًا بعد الانتخابات". وذلك بحسب وكالة "عرب 48".

مجلس الوزراء صادق اليوم خلال جلسته الأسبوعية على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو بإقامة بلدة ميفوؤوت يريحو, التي تقع شمالي أريحا. pic.twitter.com/3gYs3BDOIR — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 15, 2019

وأعلن نتنياهو أنه اختار طاقم عمل، يرأسه مدير عام مكتبه، لبلورة "خطّة لإحلال السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت، فور إقامة الحكومة المقبلة في الكنيست المقبلة".

דובר משרד המשפטים:



"בישיבת הממשלה נעשתה הפסקה להתייעצות עם ראש הממשלה וראש המל"ל לגבי הדחיפות בקבלת ההחלטה להקמת הישוב מבואות יריחו בבקעת הירדן.



בפני היועמ"ש הוצגו התפתחויות מדיניות והערכת רה"מ וראש המל"ל, לפיה קיימת דחיפות בקבלת ההחלטה.



היועמ"ש קבע שניתן לקבל את ההחלטה". pic.twitter.com/N5Ys9ubJ75 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 15, 2019

وفي جلسة اليوم بغور الأردن، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على شرعنة البؤرة الاستيطانيّة العشوائيّة "مفوؤوت يريحو"، قرب أريحا، بعدما تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن موقفه السابق الرافض لشرعنة البؤرة في فترة الانتخابات.