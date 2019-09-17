زعيم المعارضة في فنزويلا يدرس حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال مبعوث المعارضة الفنزويلية لدى الأمم المتحدة إن "زعيم المعارضة خوان غوايدو يدرس حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، لكنه لم يتخذ قرارا بعد".

وأضاف المبعوث كارلوس فيتشيو، أن "المعارضة في فنزويلا تريد من الدول الأوروبية فرض المزيد من العقوبات الموجهة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وقطع التحويلات المالية بما في ذلك تجارة الذهب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأجرت السلطات والمعارضة في فنزويلا عدة جولات من المفاوضات في جزيرة باربادوس بوساطة النرويج، واتخذ مادورو في بداية أغسطس/ آب الماضي قرارا حول عدم مشاركة ممثلي الحكومة في الجولة الجديدة من المفاوضات.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن أن السلطات استأنفت اتصالاتها مع النرويج لإجراء حوار مع المعارضة، مضيفا أنه من الممكن توقع ظهور أخبار جيدة، إلا أنه عاد وأكد مجددا أنه لن يعود إلى طاولة المحادثات مع المعارضة، قبل أن يغير غوايدو، موقفه من منطقة إيسيكيبو المتنازع عليها مع غيانا.

وسيتم افتتاح الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى في 24 من سبتمبر/ أيلول الجاري.