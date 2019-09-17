رؤساء أحزاب إسرائيلية يحاولون إقناع المصطافين بالمشاركة في الانتخابات...فيديو

أقدمت زعيمة تحالف "يمينا" أيليت شاكيد، ورئيس قطب حزب "كاحول لافان"، يائير لابيد ، اليوم الثلاثاء، على الذهاب إلى الشواطئ لإقناع الإسرائيليين بالمشاركة في الانتخابات.

وظهرت شاكيد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" بعد صعودها على منصة الإنقاذ على الشاطئ، متحدثة للإسرائيليين على البحر، قائلة: "أصدقائي وصديقاتي، أنا أيليت شاكيد، أود منكم الذهاب للمشاركة في الانتخابات والتصويت لحزب يمينا في أي وقت، فما زال هناك متسع من الوقت".

בדרך לים מצביעים טב. pic.twitter.com/z1Rf87CIPR — איילת שקד ayelet shaked (@Ayelet__Shaked) 17 сентября 2019 г.

قام قام الرئيس المشترك لحزب "كاحول لافان" يائير لابيد، بملاحقة المتنزهين على الشواطئ اللامبالين بالانتخابات، متحدثًا معهم في محاولة لإقناعهم بالذهاب لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح حزبه.

وانطلقت انتخابات الكنيست الـ 22، صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف أنحاء إسرائيل، وتشتد فيها المنافسة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ومنافسه الجنرال بيني غانتس رئيس الأركان الأسبق.