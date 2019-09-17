النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية… تحالف "أزرق أبيض" يحصد 33 مقعدا مقابل 31 لليكود 

أوضحت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.

موسكو - سبوتنيك . نقلت "القناة 13" الإسرائيلية، أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وتحالف "أزرق أبيض" 33، والقائمة "المشتركة" 13، وحزب "يسرائيل بيتنو" 8، وقائمة "يمينا" 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي 6، وتحالف "العمل – غيشر" 6".

وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاث في إٍسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعدا).

وهذه الانتخابات، هي الثانية هذا العام، بعد أن أُجريت الانتخابات الأولى في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، التي أشارت إلى أن الفشل في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، فرض إجراء انتخابات مبكرة بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات السابقة، بحسب ما ذكرته الوكالة الأمريكية.

وفتحت صناديق الاقتراع، الساعة السابعة صباحا، بالتوقيت المحلي أمام 6,4 مليون ناخب، ومن المقرر أن تغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.

وقالت وكالة "رويترز" إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة تشتد بين حزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس، رئيس أركان الجيش السابق، وحزب "ليكود" اليميني بزعامة نتنياهو، مضيفة "لكنها تشير أيضا إلى أن حزب إسرائيل بيتنو اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملوك في محادثات الائتلاف".

وبحسب حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل، خلال خمسة أشهر، فإن هناك تضاؤل في الخلافات بشأن العديد من القضايا المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد.