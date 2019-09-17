ليبرمان: نحن نقرر من سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عقب صدور النتائج الأولية للانتخابات أنه لن ينجح أي ائتلاف دون حزبه، وأنه هو من سيحدد رئيس الحكومة.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان قوله بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات "لن ينجح أي ائتلاف دون "إسرائيل بيتنو"، مشيراً بقوله إلى أنه "نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة"

وأشارت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب "الليكود" على 31 مقعد، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وتحالف أزرق أبيض – 33، والقائمة "المشتركة" – 13، وحزب "يسرائيل بيتنو" – 8، وقائمة "يمينا" – 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي– 6، وتحالف "العمل – غيشر"- 6".