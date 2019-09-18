روحاني قد يتغيب عن اجتماع الأمم المتحدة بسبب عدم حصوله على تأشيرة

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يتغيب عن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، بسبب عدم حصوله والوفد المرافق له على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه "ربما يتم إلغاء مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم صدور تأشيرات من قبل الحكومة الأمريكية لروحاني والوفد المرافق له حتى الآن".

وأضافت أن "تأخير إصدار التأشيرات من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مخالف لقوانين الأمم المتحدة".

في سياق آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين تهدف لزيادة الضغط على طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني، قوله: "بينما يمارسون ضغطا نفسيا واقتصاديا على الشعب الإيراني (عبر العقوبات) فإنهم يريدون فرض ضغوط قصوى على إيران عن طريق التشهير"، وأضاف: "في الوقت نفسه ما من أحد يصدق تلك الاتهامات".

وكان روحاني وصف الهجوم على منشآت النفط السعودية بأنه "إنذار". وتابع خلال اجتماع الحكومة: "اليمنيون لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".