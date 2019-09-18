ظريف: اتهامات أمريكا بشأن الهجمات على السعودية "إلهاء"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران ترفض الاتهامات الأمريكية لها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين مطلع الأسبوع، وتعتبرها "إلهاء عن الحقائق في الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن ظريف، قوله: "يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للنظر إلى وقائع المنطقة، بدلا من مجرد اللجوء لاستخدام وسائل الإلهاء. نشعر أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تنسى الواقع في المنطقة بشكل ما".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.