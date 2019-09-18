الخارجية الأفغانية: على "طالبان" احترام الانتخابات وعدم مهاجمة الناس

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، حركة طالبان على احترام الانتخابات التي تعتزم الحكومة الأفغانية إجراءها هذا الشهر، كأكبر استحقاق شعبي، وعدم شن هجمات خلالها.

كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "قضية السلام ما تزال مطروحة، ومن المحتمل أن تبدأ محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حركة طالبان مجددا".

وأضاف أحمدي: "الولايات المتحدة الأمريكية وضعت شرطاً بأن تضع طالبان حداً لأعمال العنف والاعتداءات الإرهابية، كما أن الحكومة الأفغانية لديهم نفس الشروط وعلى الحركة احترام أكبر استحقاق شعبي والمتمثل بالانتخابات وعدم مهاجمة الناس".

وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت، اليوم الأربعاء، عن سقوط 6 جرحى بهجوم انتحاري استهدف مركزاً لإصدار الهويات الإلكترونية وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ننغرهار، إنه جرى إجلاء 6 مصابين من مكان الهجوم في جلال آباد، إلى مشافي المدينة".

وأضاف خوغياني، قائلا: "إن القوات الأمنية وصلت إلى المكان من أجل إنقاذ الموظفين والتعامل مع الموقف".

وبدأ الجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية بدأت منذ أسابيع عمليات واسعة النطاق في المديريات التابعة لولاية بلخ بهدف القضاء على جيوب وتجمعات مجموعات المعارضة المسلحة والتي بمعظمها تتبع حركة طالبان.