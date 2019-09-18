خبير في الشأن الإسرائيلي: "أزرق أبيض" الخاسر الأكبر في الانتخابات حتى الآن

قال الباحث في الشئون الإسرائيلية، تحسين حلبي، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية إذا تم مقارنتها بانتخابات أبريل الماضي، نجد أن كلا الحزبين الليكود، وأزرق أبيض، خسرا ثلاثة مقاعد لكل منهما، حيث تراجع الحزبان وفق أحدث المؤشرات لثلاثة وثلاثين مقعدا، بدلًا من خمسة وثلاثين في الانتخابات السابقة.

وأضاف حلبي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "الحقيقة أن حزب أزرق أبيض الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، لأن الليكود جمع 32 مقعدا كمنافس، لكن نتنياهو يتمتع بقدرة كبيرة في جمع القواسم المشتركة؛ لأحزاب اليمين الصغيرة معه، وقد زادت مقاعدها، فحصل حزب ساش على 9 مقاعد، يهدوت هتوراه 8 مقاعد، الحزب اليميني المتشدد حليف نتنياهو 7 مقاعد، أي أصبح لنتنياهو56 مقعد.

وعن مستقبل حزب أزرق أبيض، تحدث تحسين حلبي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن حزب غانتس حصل على 32 مقعدًا، بحسب ما نشرت مراكز استطلاعات الرأي، ولديه حزبان صغيران يعدان من اليسار، الأول يقوده إيهود باراك، والثاني عمير، وقد وصل مجموع مقاعدهم حتى الآن إلى 11 مقعد، متوقعًا تشكيل نتنياهو الحكومة مع الأحزاب الصغيرة حال نجح في توفير 6 مقاعد أخرى ضمن تحالفه أو التحالف مع أزرق أبيض، بدعم من رئيس اسرائيل، الذي لا يرغب في جولة انتخابية ثالثة.