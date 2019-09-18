بعد نتائج انتخابات الكنيست… نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا 

أجبرت نتائج انتخابات الكنيست الحالية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عقد اجتماع عاجل وطارئ.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو التقى رؤساء أحزاب اليمين الإسرائيلي المؤيدة له، في ديوان رئاسة الوزراء في مدينة القدس، حيث تعهدوا بتشكيل كتلة يمين صلبة برئاسته، والعمل معا من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

أفادت القناة العبرية بأن الأحزاب التي حضرت اللقاء العاجل أو المشاركة في الاجتماع الطارئ هي: "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"اليمين الجديد" و"البيت اليهودي – الاتحاد الوطني"، اللذين انفصلا أمس عن حزب "يمينا".

ראשי סיעות הימין בכינוס במשרד ראש הממשלה - התחייבו על בלוק ימין אחד בהובלת נתניהוhttps://t.co/tMqVE7tlb2<< pic.twitter.com/r0lHxa29tl — ערוץ 20 (@arutz20) September 18, 2019

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن أي من هذه الأحزاب المشاركة لن يجري مفاوضات منفردة مع غريم نتنياهو، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، مقابل تعهد نتنياهو بأن يضم هذه الأحزاب إلى أية حكومة يشكلها.

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، تقدم حزب "أبيض أزرق" على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93% من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.

وذكرت اللجنة في نتائجها الأولية الرسمية أنه "بعد فرز 93 % من الأصوات سجل حزب "أزرق ابيض" تقدما على حزب "الليكود" مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود".