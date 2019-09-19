سلطات لوهانسك تتهم القوات الاوكرانية بقصف أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوهانسك - سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "سبوتنيك": "في 18 أيلول / سبتمبر 2019، تم تسجيل عملية قصف واحدة من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار الممثل إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه المنطقة السكنية لوغيفنو، باستخدام مدافع عيار ثقيل وقاذفات قنابل يدوية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل / نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.