وفاة 2.8 مليون امرأة حامل وأطفال حديثي الولادة في العالم كل عام

أفاد تقرير منظمة الصحة العالمية حول وفيات الأطفال، نشر اليوم الخميس، بوفاة 2.8 مليون امرأة حامل وحديثي الولادة في العالم كل عام.

جنيف – سبوتنيك. وجاء في التقرير "النساء والأطفال حديثي الولادة يكونون أكثر ضعفاً خلال الولادة وبعدها مباشرة. وتموت ما يقدر نحو 2.8 مليون امرأة حامل وحديثي الولادة، واحد(ة) في كل 11 ثانية، وغالباً لأسباب يمكن الوقاية منها".

ويشار إلى أن رغم كل التقدم المحرز وانخفاض وفيات الأطفال في العالم، خطر وفاة الطفل بعد الولادة مباشرة أو خلال الأعوام الأولى من الحياة يبقى عالياً. ويزداد هذا الخطر في الأشهر الأولى، وخاصة إذا ولد الطفل قبل الأوان أو صغير الحجم، أو في حال حدوث مضاعفات أثناء الولادة أو واجه عدوى.

كما يدخل مجموعة الخطر أطفال أكبر سناً. ففي عام 2018 توفى في العالم 6.2 مليون طفلاً بعمر تحت 15 عام، ومنهم حوالي 5.3 مليون وفية حدثت في السنوات الـ5 الأولى من حياة الطفل. أما في عام 2017، توفت بسبب مضاعفات الولادة أكثر من 290 ألف امرأة.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات منظمة الصحة العالمية تظهر أنه منذ عام 2000 انخفاض مستوى وفيات الأطفال في العالم إلى النصف، أما وفيات الأمهات فقد انخفضت بثلث.