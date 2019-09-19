بومبيو: أستطيع إعطاء ترامب معلومات مهمة في أعقاب هجمات أرامكو

ونقلت رويترز تصريحات لبومبيو قال فيها إن بلاده تريد حلا سلميا ولا تزال تسعى لبناء تحالف.
وذكرت الوكالة بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية قد تواجه صعوبات، حيث أن أربع دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وكانت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" قد تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
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