بومبيو: أستطيع إعطاء ترامب معلومات مهمة في أعقاب هجمات أرامكو

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بأنه قادر على إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات مهمة بشأن كيفية المضي قدما في أعقاب هجمات أرامكو.

ونقلت رويترز تصريحات لبومبيو قال فيها إن بلاده تريد حلا سلميا ولا تزال تسعى لبناء تحالف.

يذكر أن إدارة ترامب، تخطط لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسبما أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في واشنطن، اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية قد تواجه صعوبات، حيث أن أربع دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية.

وكانت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" قد تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.