رغم الخلاف المستعر بينهما... الرئيس الإسرائيلي يجمع نتنياهو بغانتس

على الرغم من الخلاف المستعر بينهما، جمع الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، ظهر اليوم الخميس، أن الرئيس ريفلين نجح في الجمع بين بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وغريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن ريفلين نجح أثناء المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل، شمعون بيريس ، في أن يجمع نتنياهو وغانتس في صورة واحدة، وذلك رغم دوران رحى تشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل.

وأوضح الموقع الإخباري العبري أن ريفلين رحب بدعوة نتنياهو لغريمه غانتس بتشكيل ائتلاف موحد لتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة.

وانقلبت موازين القوى السياسية في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، بعد فرز 97% من الأصوات، حيث ارتفعت حصة حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بمقعد واحد.

واستعادت القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي أجريت الثلاثاء، أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.