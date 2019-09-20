تويتر يلغي أكثر من 4 آلاف حساب من الإمارات ومصر

أعلنت منصة "تويتر" عن إلغاء عمل أكثر من 4 آلاف حساب من الإمارات ومصر بسبب هجمات إعلامية على دول أخرى.

وقالت المنصة في البيان الذي نشر على حسابها الرسمي "قمنا بتعليق عمل 4258 حسابا تعمل حصريا من الإمارات العربية المتحدة، موجهة بشكل رئيسي ضد قطر واليمن، وغالبا ما كانت هذه الحسابات تستخدم شخصيات خيالية وغردوا تغريدات حول القضايا الإقليمية مثل الحرب الأهلية في اليمن وحركة الحوثيين".

وأغلق تويتر 267 حسابًا مسجلا في الإمارات العربية المتحدة ومصر، تورطوا في هجمات إعلامية ضد قطر، والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك إيران.

ويزعم موقع "تويتر" أنه وجد دليلا على إنشاء هذه الحسابات وإدارتها بواسطة شركة "دوت ديف" الخاصة، التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة ومصر، مع الإشارة إلى أنه تم حظر الحسابات الخاصة بـ "دوت ديف" في "تويتر".