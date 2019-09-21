ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج والسبب مقص كبير (فيديو)

تعرضت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، لموقف محرج خلال افتتاح النصب التذكاري لجورج واشنطن، في العاصمة الأمريكية.

وواجهت ميلانيا صعوبة في قص الشريط المخصص لافتتاح الحفل باستخدام مقص كبير، الأمر الذي دفعها لإعطائه لأحد الرجال الذي كان يقف بجانبها لقص الشريط.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) September 20, 2019

الحفل أقيم في وسط العاصمة الأمريكية وشارك به عدد من طلاب المدارس والمسؤولين.

يذكر أن النصب وضع قيد الترميم منذ عام 2016، ويبلغ ارتفاعه 169 مترا ويعتبر أطول مسلة في العالم مصنوعة من الحجر.