إطلاق سراح بحار إيراني احتجزه قراصنة صوماليون منذ 2015

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن بحارا إيرانيا احتجزه قراصنة صوماليون رهينة منذ أكثر من أربع سنوات تم إطلاق سراحه بمساعدة من الأمم المتحدة ومنظمة إغاثة إنسانية.

ووجه المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، الشكر على المساعدة في إطلاق سراح البحار محمد شريف باناهنده إلى منظمة هوستاج سابورت بارتنرشب (الشراكة من أجل دعم الرهائن) ومسؤولي الأمم المتحدة في إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل والمسؤولين في إثيوبيا.

وقال موسوي إن ثلاثة بحارة إيرانيين آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز.

We are happy to announce we have obtained the release of one of the last hostages of Somali Piracy. M Shariff from Iran was released after over 5 years in captivity. 3 more seafarers remain who need our help. #somalia #Piracy #hostage @GMPU_Hobyo @UNODC_MCP @iswan_org pic.twitter.com/yXJB8YYI4s — Hostage Support Partnership (@hsp_hoa) September 21, 2019

​وقالت منظمة الشراكة من أجل دعم الرهائن على "تويتر": "يسعدنا أن نعلن إطلاق سراح واحد من آخر رهائن القرصنة الصومالية... ما زال هناك ثلاثة بحارة آخرين يحتاجون إلى مساعدتنا".