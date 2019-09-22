القوات الأوكرانية ترصد 13 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في "دونباس" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الأحد، رصدها 13 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في دونباس خلال ال 24 ساعة الماضية، من قبل قوات الدفاع الشعبي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعمليات العسكرية الأوكرانية، نشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "انتهكت قوات الدفاع الشعبي بدونباس نظام وقف إطلاق النار 13 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ولمتسجل أي إصابات".

هذا ودخل نظام جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 00: 01 بتوقيت موسكو يوم 21 تموز/يوليو. ألا أن هذا النظام لم يستمر يوم واحدا، حيث اتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان، المعلنتان من طرف واحد، كييف بخرق نظام وقف إطلاق النار.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 ألف من المواطنين.

كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.