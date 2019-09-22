Widgets Magazine
تسجيل
09:34 22 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    تظاهرات من أمام محكمة ويستمنستر في لندن، احتجاج على اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، 11 أبريل/ نيسان 2019

    أسوأ من الإرهابيين... تشديد ظروف احتجاز الصحفي أسانج في السجن

    © Sputnik . Alex Maknoton
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قضى مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، المتهم بكشف أسرار الأمن القومي الأمريكي، سبع سنوات في السفارة الإكوادورية في لندن، لكنه محتجز الآن في سجن بريطاني عقب اعتقاله في أبريل/نيسان 2019.

    قالت كريستين هرافنسون رئيسة تحرير ويكيليكس لصحيفة "غرايزون"، أن سلطات المملكة المتحدة تحتجز مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، في ظروف أسوأ من الذين يتهمون بالإرهاب كما تمنعه من إعداد

    اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، 11 أبريل/ نيسان 2019
    © REUTERS / Henry Nicholls
    مصادر إعلامية تكشف دلائل عن التجسس على جوليان أسانج - فيديو
    قضيته ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

    وتلقى أسانج حكما بالسجن لمدة 50 أسبوعا في سجن بلمارش في لندن بعد إدانته بانتهاك قانون الكفالة في أبريل/نيسان، وهو موجود في عزلة كاملة تقريبا وتم حرمانه من المراسلات، ومنحه زيارتين فقط في الشهر.

    على الرغم من أن الأسترالي قد قضى مدة عقوبته لخرقه شروط الإفراج بكفالة وكان من المفترض أن يُفرج عنه في 22 سبتمبر/أيلول، إلا أنه سيبقى في السجن بسبب اعتقاد قاضية المنطقة فانيسا بارايتزر بأن أسانج "يمكن أن يهرب مرة أخرى" عند الإفراج عنه. جادل هرافنسون بأن هذا يكشف عن "طريقة متحيزة" لمعاملة مؤسس ويكيليكس من قبل النظام البريطاني.

    ولا يزال أسانج 18 يواجه تهمة كشف الأسرار القومية، كم أعلن القضاء الأمريكي عن الحكم على الصحفي بالسجن 175 عاما.

    ونشر مؤسس ويكيليكس عام 2010 سلسلة من التسريبات الأمريكية التي قدمها الاستخباراتي السابق في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، ثم بدأت حكومة الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا ضد ويكيليكس وأسانج على أساس "الحصول غير القانوني على وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي".

    انظر أيضا:

    مصادر إعلامية تكشف دلائل عن التجسس على جوليان أسانج - فيديو
    بريطانيا ترفض تسليم أسانج لحكم الإعدام
    رئيس الإكوادور: أدلة على عمليات تجسس أسانج في سفارتنا
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    خارطة نشر منظومات باتريوت في السعودية
    الكشف عن خارطة تواجد منظومات "باتريوت" في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك