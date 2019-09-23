الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد الاشتباه في طرد

قالت الشرطة البريطانية إن خبراء مفرقعات في طريقهم للتعامل مع طرد مريب في مطار مانشستر، اليوم الاثنين، وأن أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا رجلا.

ونقلت "رويترز" عن شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان: "فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم حث الناس على اتباع تعليمات الضباط".

وأضافت: "تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل في الوقت الراهن".

في سياق آخر، كانت شرطة لندن وشركة فيسبوك قد صرحتا بأنهما يخططان لتبادل المعلومات لوقف البث المباشر للهجمات الإرهابية كذلك الذي وقع في كرايستشيرش بنيوزيلندا في وقت سابق هذا العام.

وستقوم شرطة العاصمة البريطانية بتبادل مقطع مصور لتدريب نفذه ضباط مع فيسبوك لمساعدة الشركة في تطوير تقنيات لتحديد البث المباشر لأي هجوم على منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطا متزايدة لاتخاذ خطوات بعدما قتل مسلح 51 شخصا في هجوم نيوزيلندا ونشر بثا مباشرا للهجوم على فيسبوك.

وقالت فيسبوك إن المذبحة شوهدت لأقل من 200 مرة خلال البث المباشر، لكن نسخا من المقطع المصور وزعت على نطاق واسع على منصتها وكذلك على موقع تويتر وموقع يوتيوب التابع لغوغل المملوكة لشركة ألفابت وتطبيقي واتساب وإنستغرام المملوكين لفيسبوك خلال الساعات التالية.