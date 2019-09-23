ظريف يلتقي نظيره الياباني ويؤكد: روحاني يحمل مشروعا للسلام

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أثناء لقائه نظيره الياباني اليوم الاثنين، أن الرئيس حسن روحاني يحمل مشروعا للسلام الإقليمي إلى الأمم المتحدة.

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن ظريف أشاد، خلال اللقاء، بجهود اليابان للنهوض بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن الرئيس الإيراني ينتظر بشوق لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتابع ظريف "إننا نؤمن بأن الأحداث التي تشهدها المنطقة هي نتيجة للسياسات المثيرة للحروب"، مؤكدا أن إيران مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب على اليمن.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن الولايات المتحدة لا ترغب في مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكننا مصرون على الحضور للتعبير عن مواقفنا بصراحة.

وأوضح روحاني، من مطار "مهر أباد" قبل توجهه إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن لم تحقق أية نتائج"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تبالغ في الخسائر الناجمة عن الهجوم، الذي استهدف منشآت "أرامكو" السعودية"، متهما واشنطن بالسعي للسيطرة على المنطقة وعلى النفط في شرق السعودية.

وتابع الرئيس الإيراني أن "واشنطن تسعى كذلك من خلال سياستها إلى دفع دول الخليج لتوقيع عقود شراء منظومات دفاعية أمريكية للتواجد المستمر في المنطقة"، معربا عن عزمه عرض "مبادرة السلام في هرمز" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن "إيران ستدعو جميع دول المنطقة المطلة على الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى الأمم المتحدة للعمل على ضمان أمن المنطقة، موضحا أن الحل في المنطقة ينبع من داخلها ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بواسطة القوات الأجنبية".