بالفيديو... ميغان ماركل ترقص أفريقي في "أول رحلة عائلية"

بعد ساعات من وصولها إلى جنوب أفريقيا، ضمن أول رحلة عائلية لهما، اندمجت ميغان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري، وتعلما رقصات أفريقية.

ففي أول محطاتهما، بلدة نيانجا، تم استقبال "دوق ودوقة ساسكس" بالرقصات النسائية في الزي التقليدي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسرعان ما انخرط الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، التي لم ترفض طلب إحدى الفتيات الرقص معها.

وبعدما انتهيا من رقصهما المرتجل، ألقيا خطابات حماسية حول حقوق المرأة.

وقالت ميغان ماركل في خطابها: "في ملاحظة شخصية أثناء وجودي هنا كعضو من العائلة المالكة البريطانية، فأنا هنا معكم كأم وزوجة وامرأة.. كامرأة ملونة، وكذلك كأختكم".

وتابعت: "أنا وزوجي نتابع عن كثب ما تعانون منه هنا، ولكن الآن بعد أن أصبحنا معكم، نحن حريصون على التعلم ورؤية العمل الذي تقومون به بشكل مباشر، العمل الحيوي الذي تقومون به".

وحثت ميغان ماركل النساء في خطابها على الكفاح من أجل نيل "الاحترام والكرامة والمساواة"، وذلك بعدما شاهدت الفتيات الصغيرات يأخذن صفا في الدفاع عن النفس.

كما تابعت ميغان ماركل والأمير هاري عمل مكتب العدل، وهي منظمة لحقوق الإنسان تساعد الشباب والنساء الذين يقعون في الغالب ضحايا للعنف.

ويتم دعم الجمعية الخيرية من قبل مؤسسة "كوينز كومنولث تراست"، والتي يرأسها الأمير هاري، بينما ميغان ماركل نائبة له.

وكانت طائرة الأمير هاري وميغان ماركل تأخرت في الوصول إلى مطار كيب تاون 40 دقيقة.

وتعتبر هذه هي أول رحلة يقوم بها الأمير هاري وميغان ماركل كأسرة، بعد استقبالهما لطفلهما الأول "آرتشي".

وتستمر رحلة ميغان ماركل والأمير هاري إلى أفريقيا لمدة 10 أيام.