نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: لا يمكن حشر إيران في الزاوية

صرح نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، سليم ماندفيفال، اليوم الاثنين، بأنه يجب دعم أي اتهامات ضد إيران بأدلة قوية، وإلا فإن الأمر محفوف بمخاطر إثارة صراع قد يشمل ليس الشرق الأوسط فقط.

وقال "ماندفيفال" لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه لا يمكن حشر إيران في الزاوية. من الواضح أن إيران لها حلفاء" ، مشددًا على أن باكستان لديها علاقات جيدة جدا مع إيران.

وأضاف أنه لا يمكن توجيه اللوم لإيران على أي شيء، وبالدرجة الأولى هذا الكلام يخص الولايات المتحدة. ووفقا له، يجب على واشنطن ألا "تستخلص النتائج دون تحقيق"، وإلا فإنها تخاطر بتكرار سيناريو تدخلها في العراق.

وخلص مانفيفال الى القول: "نحن [الدول الإسلامية في الشرق الأوسط]، لا يمكننا خوض الحرب مع بعضنا البعض. إنه ببساطة مستحيل. أي حرب من هذا القبيل خطيرة للغاية. ويمكن أن تؤدي إلى العديد من الصراعات الأخرى، والعديد من الحروب الأخرى".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة بعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية الأسبوع الماضي، واتهمت كلا من الرياض وواشنطن إيران بالوقوف وراء الهجوم.