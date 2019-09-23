ماكرون يلتقي مع ترامب وروحاني بهدف تهدئة التوتر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سوف يلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء في إطار جهود فرنسا لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن.