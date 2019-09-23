قصف يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، اليوم الاثنين.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء الإثنين، 23 أيلول/سبتمبر، بإن قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها، وسط العاصمة بغداد.

يتبع...