واشنطن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك، أن الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي بعد 12 شهرا.

نيويورك - سبوتنيك. وقال هوك، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اليوم الاثنين: "نود من مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة والحظر على الأشخاص".

وأشار إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي "تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، الذي ينتهي بعد 12 شهرا بموجب الاتفاق على البرنامج النووي".

وأوضح هوك أنه في غضون عام سيتم رفع الحظر المفروض على 23 إيرانيا ممن تم إدراجهم في قوائم الأمم المتحدة للإرهاب.

وأعلن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، يوم 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى، وعلى واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أولا، كي تعود إيران للمحادثات بوجود الدول المشاركة في الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي في أيار/ مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، كما أعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وتعتبر واشنطن، أن إيران تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في الشرق الأوسط. ووضعت 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد معها.