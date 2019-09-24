أوكرانيا تبيع وسائط الدفاع الجوي لقاء مبلغ رمزي

وأفاد موقع إخباري أوكراني بأن مؤسسة "سبيتستكنوإكسبورت" التابعة لشركة تصدير العتاد العسكري الحكومية الأوكرانية سلّمت ميانما في يوليو الماضي منظومتي "تونغوسكا" لقاء 1000 دولار ثمنا للمنظومة الواحدة.

وكانت أوكرانيا قد باعت، في شهر يونيو/حزيران، منظومة أخرى من نفس الطراز لقاء المبلغ المماثل.

وليس معروفا سبب هذا السخاء، مع العلم أن تقارير إعلامية ذكرت، في وقت سابق، أن روسيا باعت 12 من آليات "تونغوسكا" إلى إحدى الدول الأفريقية لقاء 100 مليون دولار. صحيح أن آليات "تونغوسكا" الأوكرانية قديمة جدا، ولكن لا يمكن أن يكون ثمنها قليلا إلى هذه الدرجة، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.