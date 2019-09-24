أنباء عن حظر السجائر الإلكترونية في الشيشان بالكامل

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن رغبته بحظر استيراد وتوزيع السجائر الإلكترونية في البلاد لضررها الشديد على صحة الإنسان.

كتب قاديروف على صفحته بموقع "فكونتاكتي"، سأقول لكم بصراحة، نعتزم فرض حظر كامل على استيراد وتوزيع، أنا متأكد من أن البرلمان سيدعم هذه المبادرة. نحن مقتنعون بأن هذه السجائر تشكل تهديدًا على الصحة العامة

وأشار قاديروف إلى أن العديد من الدول، فرضت حظرا على استيراد وبيع ونشر إعلانات هذه السجائر.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الانتباه إلى الآثار الضارة للمنشطات على الجسم، وإلى أطباء التجميل غير المهرة في صالونات التجميل.

وأضاف قاديروف أنه أصدر أمرا لوزير الصحة في الشيشان، إلخان سليمانوف، ولمجلس الأمن الاقتصادي والعامة، ولإدارة رئيس وحكومة الجمهورية، بفحص صالونات التجميل وامتلاكها تراخيص وامتثال غرف العلاج للمعايير الصحية، ومخازن التغذية الرياضية لجودة الأدوية المستخدمة. كما أصدر تعليمات بإكمال تسجيل صيدليات الدولة في نظام واحد للتعامل مع الأدوية باهظة الثمن لعلاج الأمراض النادرة.

كما قال أنه يجب اتخاذ تدابير أكثر على الأشخاص الذين يقومون بقيادة السيارة في حالة سكر، حيث تم تسجيل 793 حالة في البلاد.