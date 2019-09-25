إيفانكا ترامب تشارك في اجتماع بالأمم المتحدة بملابس فاضحة (صور)

شاركت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته الخاصة، إيفانكا ترامب، في ندوة عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، بملابس أثارت الكثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

حضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، والمثير للجدل، والذي أصبح محل انتقاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الملابس التي ظهرت فيها إيفانكا.

حيث ارتدت ابنة الرئيس الأمريكية قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر والذي أظهرته الصور التي تم التقاطها لها.

هذا الأمر أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت صاحبة الحساب،Julia Davis، على حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "إيفانكا في الأمم المتحدة. لا أعرف من أين أبدأ".

Ivanka at the UN. I don't know where to start. pic.twitter.com/2e1ZJTb6Bh — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 24, 2019

وعلق آخر،قائلا: "هذا ما كانت إيفانكا ترامب ترتديه في الأمم المتحدة مؤخرا".

This was what Ivanka Trump wore at the UN recently. 🧐 pic.twitter.com/rM41y1mirA — Tommy Mustache (@MustacheTommy) September 24, 2019

يذكر بأن إيفانكا كانت قد أثارت الجدل مؤخرا في ملابس ارتدتها في حفل زفاف مصممة الأزياء الإيطالية، ميشا نونو.