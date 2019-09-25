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    زعيم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019

    غانتس مهاجما نتنياهو: أرفض الجلوس في حكومة يرأسها متهم

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    علق رئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن تكليف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، مؤكدا أنه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام.

    وقال غانتس "لأسفنا من بداية الاجتماع أعلن السيد يريف ليفين المكلف من قبل رئيس الحكومة، أنه يمثل التكتل الذي شكله الليكود مع ثلاثة أحزاب إضافية، أحزاب اليمين وأحزاب الحريديم، هذه التركيبة لا تمكننا من ناحية مضامين المواضيع، والمفاوضات لإقامة حكومة موسعة برئاستي تعمل لأجل كافة مواطني إسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة
    وتابع "أزرق أبيض برئاستي لا يوافق على الجلوس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام قاسية. هذا الموضوع إلى جانب مركبات ضرورية أخرى، هام بالنسبة لنا أكثر من نقاش آخر حول موضوع توزيع الملفات أو التناوب"، وفقا لموقع "I24" الإسرائيلي.

    واعلن ريفلين في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو أنه في أعقاب الاستشارات التي قام بها سيوكل مهمة تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو، وذلك رغم أن كل من غانتس ونتنياهو لا يمتلك 61 نائبا لتشكيل الحكومة، لكن إمكانية وقدرة نتنياهو أكبر من غانتس.

    وأشار ريفلين في كلمته إلى مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على المساواة بحجم المناصب بين الجانبين مشددا على أهمية تشكيل هذه الحكومة مستقبلا.

    ومن جانبه تعهد نتنياهو بأنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة وحدة واسعة بأسرع وقت ممكن، لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي لدولة إسرائيل على ضوء التحديات التي تواجهها البلاد.

    وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت خلال العامين الماضيين، بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبه "الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة"، في ثلاث ملفات أساسية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, الليكود, إسرائيل
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