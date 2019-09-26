ليبرمان: مستعد للتفاوض مع نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة

أعرب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، عن استعداده للتفاوض مع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامن نتنياهو في حال وجه إليه طلبا رسميا بذلك.

القدس – سبوتنيك. ويأتي ذلك ضمن الجهود، التي بدأها نتنياهو لتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين في إسرائيل.

جاءت تصريحات ليبرمان في مقابلة أجراها مع إذاعة "ريكاع" الناطقة باللغة الروسية، وصرح ليبرمان بالقول بأنه "مستعد للتفاوض مع الليكود إذا وجه إليه طلبا رسميا وليس من وراء الكواليس مثلما حدث حتى الآن".

وأضاف ليبرمان أنه "مستعد للتفاوض بدون شروط مسبقة، ولكنه لن يجلس في حكومة واحدة مع الأحزاب المتشددة دينيا أو اليمينية المتطرفة".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين قد كلف، مساء يوم أمس، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ريفلين في مؤتمر صحفي عقده في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس الغربية عقب لقاء ثلاثي جمعه مع نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس، بأن "لنتنياهو احتمالا أفضل لتشكيل الحكومة كونه حصل على تأييد خمسة وخمسين نائبا فيما أيد رئيس حزب (أزرق أبيض) أربعة وخمسون نائبا".

وأضاف ريفلين إنه "اقترح عليه وعلى غانتس تشكيل حكومة متساوية ليس فيها أفضلية إلى جانب إدخال تعديل على قانون الانتخابات بحيث يمنح القائم بأعمال رئيس الوزراء صلاحية موسعة".

من جانبه قال نتنياهو: "لا يوجد مبرر لمضيعة الوقت في إجراء مفاوضات عاقرة لأشهر فإذا لم أتمكن من إقامة حكومة في الأيام المقبلة سأعيد التكليف إليك وربما سيكون أفضل أن تنتقل مباشرة إلى المرحلة الأخيرة مرحلة الـ 21 يوما وهذا يعود لك وعندها كلنا سنفهم أنه لا مناص إلا من إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة وعندها ستقام سأفعل قدر المستطاع لتشكيل الحكومة وإن لم انجح سأعيد التكليف اليك".

يذكر أن مفاوضات جرت بين رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس ورئيس حزب الليكود نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن المباحثات لم تنجح، وتم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإٍسرائيلي الـ22 حصول كلا من: تحالف "أزرق أبيض"بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدا، وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو حصل على 32 مقعدا، و"القائمة المشتركة" التي تمثل الوسط العربي في إسرائيل، برئاسة أيمن عودة، والتي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي حصلت على 13 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان حصل على 8 مقاعد، حزب "شاس" المتدين 9 مقاعد، حزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، تحالف "يمينا" 7 مقاعد، تحالف "العمل- غيشير" 6 مقاعد، وتحالف "المعسكر الديموقراطي" 5 مقاعد.