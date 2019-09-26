بعد غرق مركبهم المتهالك... إسبانيا تنقذ مهاجرين من الغرق بينهم طفل

أنقذت السلطات الإسبانية عددا من المهاجرين بعد أن غرق مركبهم الخشبي في البحر في مياه الأرخبيل الإسباني أثناء توجههم إلى جزر الكناري.

نقلت "رويترز" عن خدمات الطوارئ الإسبانية أن عشرات من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري في قارب خشبي متهالك تم إنقاذهم قبالة مياه الأرخبيل الإسباني اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن خدمات الطوارئ في جزر الكناري قالت بتغريدة على تويتر إن خفر السواحل الإسباني أنقذ المهاجرين، وعددهم 37 بينهم طفل، على بعد نحو تسعة كيلومترات قبالة جزيرة جران كناريا بعد أن حاولوا القيام برحلة العبور المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا.

وأضافت أن المهاجرين، وجميعهم ذكور، من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقا لبيانات من وزارة الداخلية الإسبانية، فعلى الرغم من تراجع موجات المهاجرين لإسبانيا بوجه عام بنسبة 46 في المئة حتى منتصف سبتمبر أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فإن جزر الكناري شهدت زيادة توافد المهاجرين بنسبة 37 في المئة.