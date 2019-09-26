بعد غرق مركبهم المتهالك... إسبانيا تنقذ مهاجرين من الغرق بينهم طفل

نقلت "رويترز" عن خدمات الطوارئ الإسبانية أن عشرات من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري في قارب خشبي متهالك تم إنقاذهم قبالة مياه الأرخبيل الإسباني اليوم الخميس.
وأضافت أن المهاجرين، وجميعهم ذكور، من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقا لبيانات من وزارة الداخلية الإسبانية، فعلى الرغم من تراجع موجات المهاجرين لإسبانيا بوجه عام بنسبة 46 في المئة حتى منتصف سبتمبر أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فإن جزر الكناري شهدت زيادة توافد المهاجرين بنسبة 37 في المئة.
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