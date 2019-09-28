فريق جديد من الخبراء العسكريين الروس يصل إلى فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن وصول خبراء عسكريين روس إلى بلاده.

وكان الرئيس مادورو قد زار قبل أيام العاصمة الروسية موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعن لقائه بالرئيس بوتين قال مادورو: "أكد الرئيس بوتين دعمه السياسي والدبلوماسي والعسكري لفنزويلا... وصل الدعم قبل أيام... حطت طائرتان تحملان كوادر لجنة الدعم العسكري الفني".

وأشار مادورو إلى أن الطائرتين حملتا فريقا جديدا من الفنيين العسكريين الروس الذين يحلون محل زملائهم الذين وصلوا إلى فنزويلا في بداية العام وعادوا إلى روسيا على متن الطائرتين اللتين حملتا الفريق الجديد.

وكان الرئيس بوتين قال إن التعاون العسكري الفني بين روسيا وفنزويلا يركز على توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الذي اقتنته فنزويلا.