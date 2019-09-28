الأمم المتحدة: الراغبون في التقاء لافروف يصطفون في طابور طويل

وضم هذا الطابور الراغبين في التقاء وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والتحدث إليه بعد أن ألقى كلمة روسيا أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" صورة تُظهر اصطفاف الراغبين في التقاء لافروف في طابور طويل، مشيرة إلى أنه يطيب لها أن ترى "عزل روسيا".

وشوهد الحضور الكثيف أيضا في القاعة التي عقد فيها وزير خارجية روسيا مؤتمرا صحفيا. وشكر الوزير الروسي الصحفيين الذين اكتظت بهم القاعة على اهتمامهم بموقف روسيا من القضايا الدولية.