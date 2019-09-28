رئيس جورجي سابق يدعي التخطيط لإعادة الاتحاد السوفيتي إلى حيز الوجود

جدد ميخائيل سآكاشفيلي، رئيس جمهورية جورجيا سابقا، ادعاءاته ضد روسيا.

وأفاد موقع إخباري روسي أن سآكاشفيلي الذي يقيم الآن خارج جورجيا، وجه رسالة مرئية إلى أنصاره في الجمهورية القوقازية السوفيتية السايقة أعلن فيها عن "مؤامرة" تستهدف الدولة الجورجية.

وبحسب سآكاشفيلي فإن المؤامرة المزعومة تهدف إلى منع انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

واستنتج سآكاشفيلي ذلك من معلومات لم يكشف عن مصدرها مفادها أن الحكومة الجورجية تتباحث مع قادة روسيا حول إعلان جورجيا دولة محايدة لا تفكر في الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفوق كل ذلك فإن سآكاشفيلي لا يستبعد إمكانية أن تغدو جورجيا وروسيا دولة واحدة لأن القيادة الروسية تخطط، حسب زعمه، لإعادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية إلى حيز الوجود بحلول عام 2024 عبر ضم جورجيا وأرمينيا ومولدافيا وبيلاروسيا والشرق الأوكراني إلى روسيا.

جدير ذكره أن العلاقات الجورجية الروسية شهدت تدهورا كبيرا حينما ترأس سآكاشفيلي جمهورية جورجيا وقادها إلى التخلص مما يربطها بروسيا وطرق أبواب الغرب.