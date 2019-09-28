صحيفة: اعتراف صادم من ترامب بتدخل أمريكا في انتخابات دول

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تتدخل في انتخابات دول أخرى لم يسمها، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وصرح ترامب لكل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال اجتماعه بهما في عام 2017 بقوله "لست قلقًا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، لأننا تدخلنا أيضًا في انتخابات دول أخرى"، بحسب واشنطن بوست.

وجاء هذا الاعتراف الصريح من قبل الرئيس ترامب، بمثابة صدمة للمسؤولين في البيت الأبيض، ولذا فقد عملوا على عدم تسريبه إلى أكثر من المسؤولين الثلاثة الكبار الذين كانوا على علم بهذا التصريح وأبقوه طي الكتمان، وفقا للصحيفة.

ونفت موسكو مرارا وتكرارا تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، مؤكدة أنه لا دليل على ذلك.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات سابقة "يتهموننا بلا أي دليل بالتدخل في الانتخابات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي دول أخرى".

من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا أساس لأي اتهامات توجه لموسكو.

وأضاف أن "أي اتهامات ناتجة عن تحقيقات في الولايات المتحدة بخصوص مواطنين أمريكيين لا تعنينا: هذا شأن داخلي أمريكي ونحن بكل بساطة نكتفي بمتابعة الأمر باهتمام".