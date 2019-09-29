رئيس الأرجنتين للناخبين: لستم وحدكم… مازال بإمكاني تغيير المسار

أكد رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، أنه مازال بإمكانه تغيير المسار والفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة على الرغم من اكتساح خصمه الرئيسي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، أمس السبت، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الأرجنتين جاءت أمام حشد من آلاف من أنصاره، حيث وصلت حشودا ضخمة إلى مقاطعة بيلجرانو في بوينس أيرس.

وتعد تلك الحشود من بين 30 مسيرة في أنحاء البلاد دعا إليها ماكري كجزء من حملته الانتخابية لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد قبيل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وبعدما وصل مستقلا القطار، قال ماوريسيو ماكري للحشد إنه فهم رسالة الناخبين له في الانتخابات التمهيدية، مضيفا: "لستم وحدكم. إنكم تنتظرون مني أن أخبركم إن هذه الانتخابات يمكن أن تنعطف. وبالطبع فإن هذا ممكنا."

وذكرت "رويترز" أن الرئيس الأرجنتيني، خسر في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في 11 أغسطس / آب لصالح مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بالانتخابات، مشيرة إلى أن أنصاره رددوا شعارات مثل "نعم، نحن نستطيع"، وهو الشعار الذي استخدمه ماكري في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم لحملته.