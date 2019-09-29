بالفيديو... زلزال قوته 7.2 درجة يضرب سواحل تشيلي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل تشيلي اليوم الأحد.

وووفقا للهيئة وقع مركز الزلزال على بعد 134 كيلومترا غربي تالكا وعلى عمق 6.1 ميل.

— Twitter Moments (@TwitterMoments) 29 сентября 2019 г.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة ومن بينها زلزال وقع في 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.

ووقع زلزال بقوة 5.9 درجة، يوم الخميس الماضي، في غرب تركيا وفقًا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل "EMSC"، تسبب في انهيار مئذنة أحد مساجد مدينة إسطنبول التركية.

ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كم من غرب إسطنبول. وكان مصدر الزلزال على عمق 12 كيلومترا.