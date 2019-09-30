تايوان تأمر بإغلاق الأسواق المالية والمدارس... فيديو

أغلقت تايوان الأسواق المالية وأمرت بإغلاق المدارس، اليوم الإثنين، مع اقتراب إعصار من ساحلها الشمال الشرقي بينما ألغت شركات الطيران أكثر من 150 رحلة في ظل تحذيرات من سيول ورياح عاتية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار "ميتاج"، الذي يصنفه مكتب الأرصاد في تايوان بأنه في ثاني أقوى فئة من الأعاصير، من ساحل مقاطعة يلان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 162 كم في الساعة مساء اليوم.

وأصدر المكتب تحذيرات من الرياح والأمطار لمنطقة تايبه الكبرى وميناء كيلونج شمالي البلاد ومقاطعات شمالية.

Typhoon Mitag could make landfall in NE Taiwan - We hope that everyone in Taipei stays safe during this significant strike of typhoon Mitag today and tomorrow. https://t.co/5y6YSXxR3N pic.twitter.com/Wezy0rqdH2 — AMS-Composites (@AMSCompositeC) September 30, 2019

ووضع نحو 1200 جندي في حالة تأهب في ظل مخاوف من الفيضانات واشتداد العاصفة. وفقا لـ "رويترز".