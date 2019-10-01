سجن شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني

أصدر القضاء الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، حكما بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونقلت RT عن مراسلها في إيران، قوله إن القضاء الإيراني أدان حسن فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بقبول رشاوى.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو/تموز عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

وكان القضاء الإيراني قد أدان شقيق روحاني أيضا، في مايو/أيار الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية حينها.

وقال مسؤول المجمع القضائي لموظفي الدولة في طهران القاضي حسيني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "لقد برأت المحكمة ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه فيما أصدرنا الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم أخرى".

وتابع: "نعتذر عن ذكر التفاصيل نظرا لأن الحكم لم يأخذ الصفة القطعية بعد".