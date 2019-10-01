بالفيديو والصور... دفن روبرت موغابي في تابوت من الصلب وتغطيته بالخرسانة

في خطوة غير معهودة، دفن الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي، داخل تابوت مبطن بالصلب، وتمت تغطيته بطبقة من الخرسانة.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، دفنت جثة الزعيم الراحل بجوار منزله الذي عاش فيه مع زوجته الثانية غريس موغابي، في قرية "كتامة" بمقاطعة "زفيمبا"، مسقط رأسه.

وقال ليو موغابي، الابن الأكبر لشقيقته، إن التابوت الذي أتت فيه الجثة إلى هراري من سنغافورة، يجب تغييره لأسباب أمنية.

وأضاف: "ثمة من يسعى للاستيلاء على الجثة أو أجزاء منها، لذلك أردنا شيئا لا يمكن العبث به. ولهذا السبب غيرنا النعش".

Robert Mugabe's grave in Zvimba



*Tamper-proof outer coffin

*Inner coffin

*6 concrete slabs sitting on top#MugabeFuneral #Zimbabwe #RobertMugabe pic.twitter.com/TDEbY37hAV — Zim Local (@zimlocals) September 28, 2019

وزعمت عائلة موغابي أن هذا هو المكان الذي أراد أن يدفن فيه، حيث أن الرئيس الذي توفي عن عمر 95 عاما متأثرا بالسرطان، أوصى بدفنه بجانب والدته.