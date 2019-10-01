البحرية الألبانية تنقذ 110 مهاجرين خلال يومين في بحر إيجة

أعلن وزير الدفاع الألباني، أولتا داتشكا، اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية الألبانية أنقذت 110 مهاجرين في بحر إيجة خلال يومين، وأن السفن الألبانية قضت آلاف الساعات في دوريات أنقذت خلالها نحو 3 آلاف طفل وامرأة .

بلغراد - سبوتنيك . كتب وزير الدفاع الألباني على صفحته في "فيسبوك"، "قضت سفننا وأطقمها آلاف الساعات في دوريات وأنقذوا نحو 3 آلاف طفل وامرأة".

وبحسب الوزير، تشارك ثلاث سفن تابعة للبحرية الألبانية "أوريكو" و "بوترينت" و"لوسوس" في مهمة حلف شمال الأطلسي "سيا غوارديان" (الحرس البحري) في البحر المتوسط ​​والبحار المجاورة. وتشارك تيرانا في الدوريات البحرية لحلف شمال الأطلسي منذ عام 2016.

وأنقذت أوريكو و طاقمها 110 مهاجرين في أربع عمليات خلال يومين في رحلة إلى بحر إيجه. وكانت مساهمة البحارة على مدى ثلاث سنوات في إطار مهمة حرس البحر أكبر بكثير من هذا الحجم.