أرمينيا تعتزم تعزيز التعاون مع روسيا كحليف استراتيجي

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيقول باشنيان، أن بلده يعتزم تعزيز التعاون مع روسيا نظرا لأنها حليف استراتيجي.

موسكو - سبوتنيك . قال باشنيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى "إن العلاقات الثنائية مهمة جدا بالنسبة لنا، وروسيا هي حليف استراتيجي... أنا واثق من أن علاقاتنا ستتعزز أكثر وأكثر، ونحن من جانبها نهدف لذلك".

وتابع باشنيان "أحداث مهمة حصلت اليوم في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إذ وقعنا اتفاقية مع سنغافورة، ودخلت الاتفاقية مع إيران حيز التنفيذ. بصراحة، أنا سعيد للغاية أن كل هذا يحدث في يريفان. إنه حدث مهم حصل خلال تولي أرمينيا رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

كما عبر رئيس الوزراء الأرميني عن أمله في تنفيذ المهام الجديدة خلال رئاسة البلاد في الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأ عمله في 1 كانون الثاني/ يناير عام 2015 على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد، ويضم كلا من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان.