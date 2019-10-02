في محاولة لإحياء الائتلاف الإسرائيلي الجديد… نتنياهو يلتقي ليبرمان

ذكرت القناة العبرية "العشرين"، مساء اليوم، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، سيلتقي أفيغدور ليبرمان، غدا الخميس.

وأفادت القناة العبرية بأن نتنياهو، باعتباره رئيس حزب " الليكود " الحاكم، اتصل أو تحدث مع ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، ودعاه لمحاولة دخوله الائتلاف الحكومي الجديد، بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

وأوردت القناة العبرية أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وليبرمان سيلتقيان صباح غد الخميس، في محاولة لإقناع ليبرمان بالدخول في الائتلاف الحكومي الجديد.

وقال نتنياهو لليبرمان: لا يمكن أن نهدر المزيد من وقت الدولة، سنلتقي ونرى ما يمكن الاتفاق عليه، وبناء عليه نتخذ القرار المناسب.

وفي السياق نفسه، أعلنت قائمة "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال بيني غانتس، عن إلغاء جلسة المفاوضات التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، مع ممثلي حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وقالت القائمة بأنها ألغت اجتماع المفاوضات الائتلافية لعدم صرف الأنظار عن جلسات التحقيق التي بدأت اليوم حول تهم الفساد الموجهة لنتنياهو.