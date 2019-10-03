مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن تحطمت قاذفة "بي 17 التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في منشأة لإزالة الجليد في مطار برادلي بولاية كونيتيكت بينما كانت تحاول الهبوط.

وقال جيمس روفيلا مفوض وكالة خدمات الطوارئ والحماية العامة بالولاية في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن السبعة كانوا على متن الطائرة، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وأضاف روفيلا أن ستة أشخاص نجو من التحطم، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إعطاء أسماء الضحايا لأنه لم يتم إخطار كل عائلة،.

According to our pilot a plane crash on the runway in Hartford has closed the airport and has everyone scrambling. pic.twitter.com/khAGbq50z5 — Aaron Katzman (@aaron_katzman) October 2, 2019

وقالت السلطات إن 13 شخصا - 10 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم - كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت طائرة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس في نهاية الممر.