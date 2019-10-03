الحرس الثوري: أي حرب جديدة تؤدي إلى زوال هذه الدولة من الجغرافيا السياسية

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، من أن اندلاع أي حرب جديدة ستؤدي إلى نهاية إسرائيل.

وقال سلامي، في كلمة له خلال لقاء قادة وكوادر الحرس الثوري مع المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "الكيان الصهيوني ليس بالحجم أو القدر الذي يكوّن تهديدا لإيران، وأنه يعلم أن أقل خطأ سيكون خطأه الأخير، وأن أي حرب جديدة ستؤدي إلى إزالة هذا الكيان من الجغرافيا السياسية للكون"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف قائد الحرس الثوري: "ستكون أدنى حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران هي بمثابة آخر حماقة له وستؤدي إلى إزالة الكيان الصهيوني من العالم".

وأكد أن الحرس الثوري من خلال التحديث الداخلي، يتحرك لتعزيز قدراته في مختلف المجالات.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، شدد خلال الاجتماع الدوري العام الـ23 للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، على ضرورة محو إسرائيل من خارطة العالم، مؤكدا أن "هذا الأمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال: "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولابد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال إن "إيران يمكنها اليوم توجيه ضربة للعدو بأي حجم وقوة ودقة وفي أي مكان"، مؤكدا أن "العدو اليوم ليس في طور الانسحاب من الجغرافيا السابقة فحسب، بل أصبحت العقوبات الاقتصادية على الشعب الإيراني عديمة الأثر وغير فعالة، ويصبح تدريجيا على هامش التطورات في المنطقة والعالم، وكلما أنفق، كلما كانت النتائج أقل بالنسبة له".