كوريا الجنوبية... التحقيق مع زوجة وزير العدل بشأن مزاعم فساد

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في النيابة العامة أن النيابة العامة تستجوب "جونغ كيونغ-شيم"، زوجة وزير العدل "جو كوك"، اليوم الخميس.

وأعلن مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول المركزية إنه في خضم استجواب زوجة الوزير "جونغ"، وهي أستاذة جامعية، منذ الصباح الباكر.

وواجهت "جونغ" تهمة تزوير شهادة صادرة من رئيس كلية لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية الطب، وتجري التحقيقات معها لمعرفة ما إذا كانت متورطة بشكل مباشر في استثمارات أسرتها المشكوك فيها في صندوق أسهم خاص ومحاولتها لتدمير الأدلة المتعلقة بالمزاعم.

في السياق ذاته، يشتبه في أن "جونغ" شاركت مباشرة في استثمار وإدارة الشركة المسؤولة عن صندوق الأسهم الذي استثمرت فيه هي وأبناؤها ما مجموعه 1.05 مليار وون (869,925 دولارا أمريكيا) في يوليو/تموز 2017. وكان ذلك مباشرة بعد تولي "جو" منصب مستشار رئاسي للشؤون المدنية لحكومة مون جيه-إن.

وتعتقد النيابة العامة أيضا أن "جونغ" كانت متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة شركة أخرى تلقت استثمارات من الصندوق.

ومن المتوقع أيضا أن يتم استجواب "جونغ" بشأن الشكوك المحيطة بورقة بحثية أُدرجت فيها ابنتها كمؤلفة رئيسية وشهادات تدريب مزيفة صادرة باسم الابنة.